Valanga da Cima Valcigolera, sopralluogo di elicottero e Soccorso Alpino, nessuna persona coinvolta

SIROR - Elicottero in volo, con i tecnici del Soccorso Alpino e i cani da valanga, per una slavina caduta stamattina in Valcigolera.

Poco dopo l’ora di pranzo alcunei escursionisti che si trovavano in zona avevano notato una grande ammasso di neve staccarsi da Cima Valcigolera e scaricare a valle. E' stato così inviato un allarme alla Centrale Unica per le Emergenze 112.

In pochi minuti è giunto sul posto l'elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Trento, per la prima ricognizione dall’alto. Sbarcatinei pressi del fronte anche l’unità cinofila e il personale del soccorso alpino che hanno battuto l’area palmo a palmo alla ricerca di eventuali dispersi.

Dopo un'attenta bonifica, il Soccorso Alpino ha escluso la presenza di persone coinvolte.

Quella di oggi è una tipica valanga determinata dalle condizioni attuali della neve, che con il rialzo termico si appesantisce e "scarica" le masse recenti. In tutto il Trentino il pericolo è marcato.