Poco meno di 1,9 milioni di euro. È la cifra del bilancio di previsione 2021 approvato, nei giorni scorsi, dal consiglio comunale di Bieno. Quasi mezzo milione di euro per le spese in conto capitale, poco più di 743 mila le uscite per le spese correnti.

Tra i lavori da realizzare nel corso dell'anno spiccano i 338 mila euro per serviranno per realizzare il terzo lotto del nuovo percorso ciclopedonale tra la Valsugana e la conca del Tesino, risorse che saranno messe a disposizione dalla Comunità di valle (138 mila) e dal Gal Trentino Orientale per il resto della spesa.

Con altri 50 mila euro saranno finanziati i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, 25 mila serviranno per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Il bilancio è stato approvato con i due voti di astensione dei consiglieri di minoranza Umberto e Maurizio Silvano Dellamaria. L'aula ha detto sì al regolamento, entrato in vigore con il 1° gennaio, per l'istituzione del canone unico patrimoniale determinando anche le aliquote, detrazioni e deduzioni dell'Imis per il 2021. All'unanimità, infine, è arrivato anche il via libera alla gestione finanziaria 2020 ed al bilancio di previsione dei vigili del fuoco.