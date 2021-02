Turista ucciso da un sasso sul sentiero: a processo l'ex sindaco di Bieno e un imprenditore

L’ex sindaco di Bieno Luca Guerri e un imprenditore altoatesino di Aldino sono finiti a giudizio per omicidio colposo. A metterli nei guai è stato un sasso caduto sul sentiero Sat 265. Un fatto connaturato all’andare in montagna se non fosse che la pietra colpì, uccidendolo, un escursionista trevigiano di 56 anni. Secondo la procura l’evento mortale non può essere liquidato come una mera fatalità. Secondo l’accusa il sasso si sarebbe staccato da un cantiere forestale. Cantiere che per la difesa non era in attività e si trovava comunque ad una quota inferiore a quella dove avvenne la tragedia.

Sarà dunque un processo, con prima udienza ad ottobre, a stabilire se sussistono eventuali responsabilità penali per la morte di Gianfranco Burlini, la vittima, 56enne manager trevigiano trapiantato a Lavarone.

