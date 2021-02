Ivano Fracena: facendo legna con la motosega, si amputa un dito: trasferito a Verona con l'elicottero

Grave incidente sul lavoro, questa mattina, a Ivao Fracena in Valsugana: un uomo di 59 anni, intento a tagliare la legna con la motosega, si è tagliato una mano, amputandosi un dito.

L’incidente è accaduto alle 10,45, ed immediati sono scattati i soccorsi, con vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri: è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Trento, allertato da Centrale Unica Emergenze 112, che è atterrato all’ospedale di Borgo Valsugana.

L’uomo, dapprima medicato sul posto, è stato trasferito in volo all’ospedale Borgo Trento di Verona,

per essere accolto al reparto specializzato per la chirurgia della mano: è stato sottoposto ad una lunga e delicata operazione per salvargli l’arto.