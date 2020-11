Tragedia nei boschi sopra l'abitato di Roncegno Terme: verso le 10.30 fi oggi ha perso la vita un uomo di 78 anni.

Secondo le prime informazioni, l'anziano è stato travolto da un tronco mentre faceva legna nella zona di maso Fraineri, località a quota mille, sulla stradina ripida che conduce al rifugio Serot snodandosi attraverso la foresta e poche case.

Sul posto è arrivato rapidamente l'elicottero del 118 con il personale sanitario e sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Roncegno e Borgo Valsugana.

Ma per l'anziano, residente in zona, non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo.

I rilievi sulla dinamica della tragedia sono affidati ai carabinieri.

Ieri nel primo pomeriggio in un altro incidente in montagna ha perso la vita Fausto Masè, 72 anni, caduto per circa 200 metri lungo un ripido e scivoloso pendio erboso nei pressi di cima Costaccia, in val Rendena.

Masè, presidente della Famiglia cooperativa del suo paese, Strembo, stava andando a caccia insieme a un amico.