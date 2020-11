Il traffico è tornato regolare, in entrambi i sensi di marcia, solo oggi pomeriggio, sulla Valsugana, tra Ospedaletto e Grigno, dove questa mattina verso le 6.30 è andato in fiamem un autotreno.

C'è voluto un lungo e impegnativo intervento dei vigili del fuoco locali per domare le fiamme e poi liberare la strada dalla carcassa carbonizzata.

Per molte ore il traffico è stato regolato con deviazioni e poi a senso unico alternato.

Sulle cause del rogo, che non ha causato danni alle persone, sono in corso accertamenti.