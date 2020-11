«Fra le prime quattro, cinque farmacie in Trentino - ma altre se ne aggiungeranno - abbiamo attivato i test antigenici rapidi (una sorta di tampone con prova dal naso, ndr), proprio per potere scongiurare o trovare la presenza, la positività del Covid 19» spiega Paolo Betti, titolare dell'omonima farmacia presente in piazza Santa Maria, a Civezzano. Il dottore, pure presidente di Federfarma, l'associazione sindacale che raggruppa i titolari di farmacia in Trentino, sottolinea come si tratti di una prova Covid rapida, semplice nell'esecuzione e dall'esito disponibile in circa quindici minuti d'attesa.

«Test attendibilissimo, in quanto provato sulla popolazione sintomatica. E, anche per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti, abbiamo allestito un gazebo all'esterno della farmacia, a monte, riparato dal terrazzo. Proprio per evitare qualsiasi percorso all'interno dei locali».

Naturalmente, servizio attivato in seguito a accordo con l'Azienda sanitaria. Il paziente passa dal medico che, a sua volta, accertati i sintomi, stacca la ricetta (impegnativa) con la quale chiamare il Cup prenotazioni dell'Azienda sanitaria per avere assegnato l'appuntamento. A Civezzano, delle operazioni se ne incarica un infermiere libero professionista «in attesa che noi farmacisti possiamo partecipare ai corsi professionali, per poi procedere alla somministrazione del tampone in proprio, forse dalla prossima settimana», aggiunge il dottore Betti che parla di «orgoglio dalla parte della categoria dei farmacisti, per essere riusciti a rispondere positivamente in soccorso a questo servizio, senza dubbio molto richiesto». Orari per il tampone, lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.

Per quanto concerne le richieste di cittadini che, «a decine e decine chiederebbero di sottoporsi privatamente alla prova del tampone», Betti parla di costo che sarebbe orientativamente sulla base di 30 euro.

In effetti, cifra che viene confermata anche dai medici di base a Civezzano. «Per un servizio sociale» che, se le prove tecniche in corso daranno esito positivo «dalla prossima settimana apriremo per i tamponi in una sala associativa del Senior, messasi a disposizione dall'amministrazione comunale» dicono i medici.