Tanta paura ma per fortuna conseguenze non gravi in seguito a un incidente stradale in Primier, che ha visto protagonista una corriera di line di Trentino Trasporti.

È accaduto a Imer attorno a mezzogiorno e mezzo, in via Nazionale: secondo una prima ricostruzione, all'altezza di una semicurva a sinistra il bus è andato invece dritto sbandando poi sulla destra.

Al momento non sono note le cause del'incidente, nel quale l'unico a restare lievemente ferito è l'autista del mezzo: l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Feltre (Belluno) per accertamenti.

L'autobus ha finito la sua corsa in un parcheggio, travolgendo qualche auto ferma, fortunatamente nel piazzale e nelle vetture non c'erano persone.

Sul luogo sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I passeggeri della corriera sono scesi dal mezzo con il supporto dei pompieri.

Oltre all'autobus hanno riportato danni 3-4 vetture, colpite dal mezzo pesante e travolte da un palo dell'illuminazione stradale divelto nello schianto.