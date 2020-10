Al via l’addestramento dei carabinieri del Trentino al poligono di tiro di Strigno. Lo prevede un accordo tra il Comando provinciale di Trento e la sezione di Strigno del Tiro a Segno nazionale.

Il protocollo, nato dalla collaborazione tra il presidente del poligono, i responsabili della locale stazione e compagnia, con il supporto dell’amministrazione comunale di Castel Ivano, proprietaria dell’immobile dice una nota - permetterà all’Arma trentina di usufruire di una realtà locale di eccellenza, ben organizzata e dalle caratteristiche organiche e tecnico balistiche aderenti agli elevati standard di addestramento, previsti per una forza armata di polizia, a competenza generale.

La convenzione, funzionale agli obiettivi di economicità della pubblica amministrazione, efficienza e efficacia anche sul piano operativo - prosegue la nota - permetterà nel prossimo triennio una virtuosa sinergia che garantirà risparmi gestionali, oltre che incrementi in termini di addestramento e di formazione a entrambe le realtà coinvolte, sia per la compagine militare che per il personale civile.