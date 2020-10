Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in un cantiere a Calceranica: un uomo di 40 anni è rimasto ferito agli arti inferiori ed è stato portato in elicottero al Santa Chiara. Sul posto i soccorsi sanitari mandati dalla centrale operativa di Trentino Emergenza, i carabinieri del radiomobile di Borgo e gli ispettori dell'Uopsal.

L'allarme verso le 16, in via Simeli. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'operaio è rimasto ferito nella fase di smontaggio di una gru: è stato travolto dal mezzo agli arti inferiori riportando traumi da schiacciamento. Immediato l'arrivo dell'ambulanza e dell'autosanitaria da Pergine, mentre da Trento è decollato l'elicottero con a bordo il medico rianimatore e l'infermiere.

Allertati anche i vigili del fuoco volontari del posto per l'assistenza nella fase dell'atterraggio del velivolo. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara. Accertamenti sulla dinamica dell'accaduto, dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza in cantiere, sono in corso da parte dell'ispettorato del lavoro.