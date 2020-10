Dopo Laura Mansini, Caldonazzo ha nuovamente un sindaco donna: La vicesindaca e assessore uscente Elisabetta Wolf ha vinto con il 55,70% dei voti contro Riccardo Giacomelli (44,30%).

A Caldonazzo ha votato il 49,70% degli aventi diritto.

In consiglio comunale entrano con Wolf, Riccardo Giacomelli, Cesare Ciola, Francesco Andrea Minora; poi 3 seggi a Vivere Caldonazzo, nessun seggio alla Lega Salvini; per la maggioranza 11 seggi alla Civica Siamo Caldonazzo della sindaca; non sarà in consiglio nessun altro di Caldonazzo Cambia passo di Minora.