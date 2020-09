Potrebbe concludersi entro ottobre l'atteso intervento per la riapertura del «giro al lago di Serraia», passeggiata ciclopedonale chiusa dopo gli schianti provocati dalla calamità Vaia. A fine giugno erano stati aggiudicati dall'amministrazione comunale di Baselga i lavori di risanamento del versante del doss del Lago sopra la località Lido e sino alla centralina Edison, e ora l'intervento appare in gran parte concluso. La ditta «Alta Quota Srl» di Cavalese ha provveduto a consolidare il versante con delle reti paramassi e togliendo le ceppaie più instabili (intervento di 48.468 euro con ribasso del 15,8% sul prezzo a base d'asta), mentre l'impresa «Tasin Tecnostrade Srl» di Zambana ha realizzato il percorso ciclopedonale in quota (resterà in materiale legante), provvedendo a mettere in sicurezza e riasfaltare la passeggiata circumlacuale (intervento da 108 mila euro e ribasso del 6,33%).

Il servizio foreste della provincia ha inoltre avviato da pochi giorni la messa in sicurezza e ripristino della strada Bisel-Puel nei pressi di Montagnaga, percorso di valore paesaggistico e a servizio del santuario mariano.

Via libera anche al progetto esecutivo dei lavori di completamento del piano soppalco sopra la palestra dell'istituto comprensivo «Altopiano di Pinè», dove troveranno posto i nuovi laboratori scolastici delle Medie «Tarter» di via del 26 maggio. Il progetto definitivo, curato da «ViTre Studio Srl» di Thiene, prevede un costo complessivo di 935 mila euro finanziato al 90% dalla provincia (841 mila euro), e permetterà di tornare ad utilizzare gli spazi (ora al grezzo) resi inagibili dopo il crollo di una trave della palestra. Affidato infine al geometra Bruno Prosser di Mori l'incarico di progettazione degli arredi della nuova biblioteca prevista sul lungolago di Serraia, opera di circa 2,8 milioni di euro che sta prendendo forma.