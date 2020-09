Katia Fortarel è il nuovo sindaco di Civezzano. Scranno che ha conquistato proponendo problematiche, istanze e programma in continuità con la legislatura che va a conclusione con un sindaco, Stefano Dellai, che ha traghettato le liste «Cives» e «Insieme per Cives» su un primo cittadino - per la prima volta donna a Civezzano - che esce dall'esperienza di vicesindaco con deleghe culturali.

Quarantenne, sposata e due figli, laureata in Scienze dei Beni culturali, Fortarel ha sbaragliato il campo dall'alto di un 66,11% di preferenze, lasciando ai contendenti di «Uniti per Civezzano» del candidato sindaco Giorgio Dallapiccola , il 33,89%. Preferenze 1.465 per Fortarel con voti di lista 592 per «Cives» e 662 per «Insieme per Cives».