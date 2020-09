Fino al 31 ottobre l'Associazione Ecomuseo del Lagorai propone «Donne e montagna, ieri e oggi», una esposizione fotografica all'aperto inaugurata nei giorni scorsi in località Fratte a Telve di Sopra. Tanti scatti, foto che, come ha ricordato il presidente Daniela Dalcastagnè, sono state messe a disposizione da diverse persone famiglie della zona. Raffigurazioni al femminile che tingono di rosa il paesaggio montano che ci circonda, immagini anche in bianco e nero di tanti, tantissimi anni fa.

Una mostra all'aperto che invita anche a scoprire angoli caratteristici dei comuni che fanno parte dell'associazione. A Telve di Sopra, in località Fratte, è stato esposto del materiale dedicate alla sezione delle donne in malga e delle generazioni.

Lungo la strada che porta in località cappella ed alla chiesetta di Maria Ausiliatrice a Torcegno altri scatti di donne sportive. Tanti pannelli che raccontano anche di piccole donne, di lavori al femminile con ritratti particolari che le hanno immortalate in montagna. Foto che possono essere ammirate anche in piazza Ramorino a Carzano ed in via Fiemme a Telve.