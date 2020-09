Da anni gli abitanti della piana di Levico si lamentano per il rumore e le emissioni della ditta di asfalti, che ha un impianto di lavorazione a caldo proprio nella zona. Ora l’impresa Edilpavimentazioni di Levico si impegna ad avviare un confronto con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente per individuare alcuni efficaci interventi di riqualificazione ambientale.

E’ quanto deciso oggi, nel corso di una visita al sito dell’impresa da parte dell’assessore all’ambiente della Provincia autonoma di Trento, accompagnato dal sindaco di Levico, dal direttore di APPA, Enrico Menapace e dal rappresentante di un comitato locale, formato da cittadini residenti attorno all’impianto, che si è costituito lamentando una situazione d’invivibilità legata a problemi di odori e di rumori che peraltro, salvo casi eccezionali, sono sempre rimasti nei limiti di legge. Allo stesso tempo il Comune valuterà alcune possibili variazioni alla viabilità esistente, interessata dal passaggio dei mezzi di trasporto.

L’assessore ha dunque registrato con soddisfazione la disponibilità dell’impresa, che si occupa della produzione di asfalti a caldo e a freddo, a trovare una soluzione che possa risolvere il problema e ne ha informato i referenti del comitato locale.