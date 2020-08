Il maltempo di ieri ha provocato danni in tutto il Trentino. In Primiero, l’ingrossarsi del torrente in Val Canali ha letteralmente portato via la base della teleferica del rifugio Pradidali.

Sconsolato il gestore, Duilio Boninsegna: «Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile al Pradidali ma l’ultimo colpo di pioggia di stamattina ci ha dato il colpo di graziama faremo di tutto per arrivare almeno al 20 Settembre».