Tra American Graffiti e Grease magari passando per Happy Days con Fonzie. Film e serie televisive che hanno segnato la storia di intere generazioni e che avevano come tratto comune il drive-in.

Ieri, il cinema in versione drive-in è sbarcato anche in Valsugana. A causa delle restrizioni sanitarie per il Covid-19, si allungano i tempi per tornare nelle sale cinematografiche e così. complice anche il periodo estivo, a Grigno sono riusciti ad organizzare un vero e proprio drive-in presso il parco attrezzato in località Prà Minati a Tezze.

L’iniziativa è partita dalla locale Pro Loco, subito fatta propria dal comune e dalla biblioteca comunale di Grigno.

Fino al 4 settembre saranno proposte sei serate, altrettanti film usciti recentemente che potranno essere visti restando comodamente seduti all’interno delle proprie vetture.

I posti auto disponibili sono tra i 40 ed i 50. Una curiosità: l’audio del film può essere ascoltato direttamente dall’autoradio sintonizzandosi sulla frequenza FM 108 e il progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione di diversi volontari. Prà Minati si trova in prossimità del bicigrill di Tezze, sulla pista ciclabile della Valsugana.

Ieri è stato proposto il film «Fast & Furious - Hobbs & Shaw». Il costo del biglietto è di 5 euro.

Per il secondo appuntamento gli organizzatori hanno messo in programma la pellicola «Odio l’estate» mentre per venerdì 7 agosto l’appuntamento è con il film «Bad boys for life». Il drive-in di Tezze è stato organizzato anche grazie alla collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino, dell’Apt e di tanti volontari. Il venerdì di ferragosto, il 14 agosto, a Tezze sarà proposto il film «Gli anni più belli».

L’unica serata gratuita dell’intera manifestazione è quella in programma il 21 agosto. Alla stessa ora ci sarà un’anteprima del Festival della Montagna (prefestival) con la proiezione di «This Mountain Life». Il mese di agosto si concluderà venerdì 28 con la proiezione della pellicola «Cena con delitto». Il drive-in in località Minati a Tezze di Grigno chiuderà i battenti venerdì 4 settembre. Sempre alle 21.30 verrà proposto il film «Un figlio di nome Erasmus». Una occasione da non perdere, un modo del tutto americano di vivere il cinema. Una novità in Bassa Valsugana. Tutti i venerdì sera, dal 23 luglio al 4 settembre, in località Prà Minati a Tezze di Grigno.

Il Covid-19 fa quindi tornare la moda del cinema drive-in: sembra una cosa da film ma è la realtà. Il distanziamento sociale fa tornare di moda i cinema drive-in come negli anni ‘50.

Popolare tra i giovanissimi, il drive-in divenne uno dei simboli degli Stati Uniti degli anni Cinquanta a seguito del boom automobilistico e della privacy che permetteva l’interno dell’auto. Addirittura il reverendo Robert Schuller a Garden Grove aprì la prima chiesa drive-in.

Il primo ristorante drive-in aprì a Dallas nel 1921 antesignano dei fast food restaurant moderni. Caratteristica dei ristoranti era il servizio offerto dalle carhops, giovani cameriere succintamente vestite che servivano i clienti sui pattini a rotelle.

Il primo drive-in italiano fu inaugurato il 29 agosto 1957 a Casal Palocco, a poca distanza dal litorale romano; lo schermo cinematografico, di 540 metri quadrati, si affacciava su un’area complessiva di 60.000 metri quadrati per una capienza di 750 automobili, ognuna delle quali fornita di altoparlante da agganciare alla portiera. Ora, a distanza di oltre sessant’anni, il drive-in torna di moda. In pochi, solo qualche mese fa, ci avrebbe creduto.