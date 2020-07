Un contadino 30enne residente a Borgo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato con 2 chili di marijuana.

Dopo aver notato un via vai di giovani nel quartiere dove vive il 30enne trentino, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare sia nell’appartamento di proprietà dell’uomo, già pregiudicato, nel pieno centro di Borgo, che nella via per Olle, località limitrofa a Borgo, dove il 30enne coltiva un pezzo di terra.

Nella perquisizione sono stati trovati 2 chili di marijuana già essiccata pronta per la vendita. Inoltre, 850 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché 3 bilancini per pesare la sostanza.