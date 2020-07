Domenica 5 luglio, per lavori di manutenzione straordinaria lungo la ferrovia della Valsugana, alcuni treni verranno sostituiti con autobus tra le stazioni di Trento e Primolano.

Lo comunica la Provincia di Trento precisando che la ferrovia è attualmente sospesa per lavori nella tratta tra Primolano e Bassano del Grappa e sostituita con autobus.

Considerato che il trasporto bici sui treni in servizio non è previsto, per garantire la piena occupazione dei posti per i clienti, a partire dal 5 luglio e fino al 6 settembre sarà attivo un servizio giornaliero con autobus con carrello per il trasporto delle biciclette.

Il carrello consente il trasporto massimo di 40 bici al seguito: è suggerita la prenotazione del servizio telefonando allo 0461821000 entro le ore 16 del giorno precedente.

Senza prenotazione non è garantito il trasporto.

La tariffa del servizio giornaliera è pari a 5 euro e comprende anche il trasporto della bicicletta; il servizio è gratuito per i minori trasportati con la bicicletta di un adulto pagante.