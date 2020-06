Si sono riaperti i cancelli di quattro asili di Primiero che fanno capo alla Federazione Provinciale Scuole Materne.

L'adesione dei genitori all'iscrizione dei figli non è stata uniforme: Transacqua registra il numero maggiore, 15 su 28, segue a ruota Siror con 15 su 32, Tonadico con 10 su 33 (a quattro bimbi si è dovuto dire di no per mancanza di personale), Fiera 5 su 32.

«Un numero comunque positivo, che arriva anche a superare il 50%», ha commentato Roberto Paccher , presidente del Consiglio Regionale in visita a Transacqua. «E' sempre una soddisfazione quando si aprono servizi essenziali come le materne. A Transacqua ho apprezzato una splendida realtà con una gestione davvero familiare e calorosa. Ancora una volta emerge l'utilità di garantire in maniera capillare i servizi sul territorio. E questo in particolare è importante perché permette ai genitori la conciliazione tra lavoro e famiglia per il bene dei bambini».

La presidente della scuola, Manuela Crepaz , ha aggiunto: «Durante la chiusura, le maestre hanno seguito i bambini "a distanza" grazie alle attività proposte sulla pagina facebook della scuola e il gruppo whatsapp dedicato, ma tutto il personale non vedeva l'ora di accoglierli e abbiamo fatto festa».

Normalmente, le scuole materne a rotazione organizzano l'asilo estivo nei mesi di luglio e agosto. «Quest'anno toccava a noi - continua la presidente -. Ad oggi tante sono le incognite per proporre il servizio anche in agosto, tuttavia in una località turistica come la nostra dove molti lavori sono stagionali, servirebbe. Il presidente Paccher ha assicurato di farsi portavoce per trovare una possibilità».

Intanto, si comincia una nuova esperienza cercando di non far pesare i rigidi protocolli di prevenzione antivirus ai bambini. Ha sottolineato Isabella Brunetti , presidente di Fiera: «Nonostante l'improvvisa decisione di riapertura delle scuole dell'infanzia e le difficoltà legate alla problematica Covid, riusciamo ad aprire entro i termini previsti, grazie al grande impegno e alla massima disponibilità di tutto il personale della nostra scuola. L'obiettivo è quello di offrire una scuola sicura e per quanto possibile a misura di bambino, nonostante i numerosi vincoli».

Walter Taufer , presidente della materna di Siror, concorda con Roberto Paccher: «La riapertura di una scuola materna assume oggi un valore molto importante: infatti, oltre ad essere uno spazio di apprendimento è un contesto fatto di esperienze e soprattutto di relazioni. Un ringraziamento va sicuramente a tutte le componenti della scuola materna che hanno accompagnato questa riapertura e che saranno chiamate, sempre più, ad una nuova stagione di innovazioni».

La scuola dell'infanzia di Mezzano si prende invece ancora un paio di giorni per accogliere i propri 3 iscritti su 40. Un numero davvero esiguo. Spiega la presidente Barbara Bettega : «Riapriremo lunedì prossimo, quando sarà completata l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste a tutela dei bambini e dei dipendenti».