Il riconoscimento della Bandiera Blu 2020 al lago delle Piazze e in particolare alla spiaggia Pineta e Bau Beach Cercenadi, assieme al marchio Emas, rappresentano un'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Un'ennesima conquista che è motivo d'orgoglio per l'amministrazione comunale di Bedollo.

«La Bandiera Blu è una certificazione ambientale internazionale presente in 47 Paesi - dice Erica Dalpez (foto) assessore al turismo del comune di Bedollo - e viene rilasciata dalla Fee (Foundation for Environmental Education), un'organizzazione internazionale non governativa e no profit. Sono 195 i comuni italiani che possono vantarsi di questo prestigioso riconoscimento. Un obiettivo che viene centrato dal comune di Bedollo per il 4° anno consecutivo. Le belle spiagge del Lago delle Piazze premiate sono la spiaggia Pineta e quella dei Cercenadi dove c'è la Bau Beach. Ovviamente ci riempie di gioia e soprattutto di speranza in questo periodo tanto incerto come quello che stiamo vivendo».

A questo proposito, come vede la prossima stagione turistica estiva? «Il 2020 si prefigurava come un anno ricco di eventi e di prospettive positive ma purtroppo è stato bloccato. E il periodo che abbiamo vissuto finora fa guardare a quelle promesse con grande tristezza e forte preoccupazione.

Mi sento però di vedere il bicchiere mezzo pieno e sono convinta che la stagione estiva possa essere salvata, in primis per la grande abilità che i nostri operatori hanno saputo dimostrare finora reinventandosi e attivandosi per rispondere a questi cambiamenti così repentini. In secondo luogo, credo che le località di montagna abbiano una marcia e una possibilità in più. In un clima così turbolento, la tranquillità e l'idea di sicurezza che offrono località come le nostre, possono essere le carte vincenti. Fra le varie mete turistiche chi non sceglierebbe una località Bandiera Blu che garantisce quindi una forte attenzione all'ambiente? A Bedollo c'è aria salutare, spiagge per rilassarsi, infinite possibilità di camminare per rimettersi in forma, raggiungendo punti panoramici dove ammirare il nostro incantevole paesaggio, deliziando il palato con i nostri prodotti tipici. Abbiamo tutto quello che serve per una vacanza all'insegna della vitalità e della libertà».