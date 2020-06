Stava eseguendo delle riparazioni al proprio trattore, quando il mezzo si è mosso, investendolo. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio nel Vanoi, dove un anziano del posto è rimasto coinvolto in un grave infortunio: l’uomo, un settantanovenne di Zortea, T. B., è rimasto ferito alle gambe e al bacino e per soccorrerlo, da Trento, è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti del capoluogo (foto lavocedelnordest.eu).



L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 17. L’anziano, un ex forestale, dopo essere sceso dal mezzo che aveva spostato proprio per poterlo riparare, si è portato sul retro del trattore. È stato in quel momento che la macchina agricola si è mossa, travolgendolo.



L’allarme è stato dato dai familiari dell’uomo e dopo la chiamata al 112 gli operatori della centrale unica per l’emergenza hanno mobilitato i vigili del fuoco del corpo di Canal San Bovo, il 118 del Primiero e l’elicottero, subito decollato dalla base di Mattarello.



L’anziano, rimasto sempre cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasferito a bordo del pick up dei vigili del fuoco all’elicottero, atterrato in un prato vicino dopo aver calato con il verricello il personale medico. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. A Zortea sono poi saliti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino: i militari dell’Arma hanno raccolto tutti gli elementi necessari per ricostruire con la dovuta precisione l’accaduto.