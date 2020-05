Incidente nel pomeriggio di oggi a Grigno: un quattordicenne del posto, che stava attraversando in bicicletta le vie del paese, si è scontrato con un furgone.

L'allarme è scattato poco dopo le 17 in via Venezia: a seguito dell'urto, il ragazzino ha riportato un profondo trauma cranico. Dopo essere finito a terra è stato soccorso dai vigili del fuoco volontari, intervenuti per primi in attesa del personale medico.

A Grigno sono giunti i sanitari in ambulanza e l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, il cui equipaggio ha trasferito il ragazzino al Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto ad accertamenti.

In via Venezia sono poi intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Borgo, che hanno curato i rilievi.