Grande paura, oggi pomeriggio, a Levico Terme, per un bambino di 5 anni.



Il piccolo è caduto per alcuni metri da un muretto di casa. Immediato l’allarme alla centrale unica di emergenza, che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elicottero con l’équipe di rianimazione a bordo.



Il bambino ha riportato un trauma cranico, ma sarebbe sempre rimasto cosciente. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.