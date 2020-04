Vigili del fuoco in azione, questa mattina, per quello che appare come un incendio scoppiato in una azienda di lavorazione di legname a Novaledo. L'allarme è scattato prima delle 6. Testimoni riferiscono di aver udito nettamente tre forti esplosioni provenire dallo stabilimento, dopodiché in cielo si è alzata una densa colonna di fumo.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, i vigili del fuoco sono al lavoro in questo momento.

Il problema, come si nota dalla foto, sembra aver interessato una delle ciminiere dello stabilimento: