Sul ponte di Siror, scendendo da San Martino di Castrozza, un motociclista ieri ha cercato di sfuggire a un posto di blocco della Forestale nell'ambito dei controlli per il rispetto dei divieti di spostamento anti-Covid.

Il motociclista non si è fermato all'alt dell'agente e ha lasciato che si sbracciasse con la paletta in mano mentre gli sgusciava sotto il naso.

In seguito, ma ormai gli era già stata presa la targa, il giovane è tornato indietro ed è stato identificato e sanzionato.

Dal 30 marzo anche il Corpo forestale trentino partecipa con le forze di polizia ai controlli. Ne ha effettuati 1.700 e ha elevato 86 contravvenzioni.

I controlli si sono concentrati in particolare in Val di Sole e in Val di Fassa, ma come si vede in questo caso i forestali sono sulle strade anche in Primiero.

