In merito alla notizia relativa alla chiusura di un presunto asilo a Levico Terme da parte della polizia locale, nella mattinata di lunedì 9 marzo, interviene il direttivo dell’associazione che gestisce l’attività, l’associazione culturale “Sullateterrabenesto” che conta più di 80 soci e educatrici che condividono il progetto.



Queste le precisazioni.



«In merito all’Emergenza Covid-19, fin dal momento in cui è stata emanata la quarta ordinanza della Provincia di Trento il 3/3/2020 ci siamo tenuti in stretto contatto con gli uffici provinciali di istruzione e cultura per avere indicazioni sul comportamento da tenere in quel determinato frangente, essendo le nostre attività principalmente all’aria aperta e cercando di andare incontro ai bisogni dei nostri soci, in una situazione concitata e in repentino mutamento. Ci è stato riferito telefonicamente dal numero verde della provincia e dagli uffici sopra citati, in data 5/3/2020 che avremmo potuto continuare le nostre attività all’aperto, anche a fronte della chiusura delle scuole, così da offrire una alternativa ai bambini, premurandoci di seguire le norme igienico-sanitarie.



Così, forti di questa rassicurazione, abbiamo comunicato ai soci che dopo la sospensione delle attività nei giorni 5 e 6 marzo queste sarebbero potute riprendere da lunedì 9 marzo, per un numero ridotto di bambini tale da garantire il rispetto della distanza di sicurezza qualora si fossero trovati all’interno. Ci teniamo a sottolineare che non eravamo l’unica associazione ad essere “aperta” ai soci, in quanto anche una nota associazione sportiva che propone corsi di nuoto e attività in palestra a Trento, ha inviato comunicazione ai soci nella notte del 8/3/2020, quindi dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, che le attività, seppur con le debite precauzioni igienico-sanitarie, sarebbero proseguite. Ribadiamo che questo succedeva nella giornata di lunedì 9 marzo, e che anche noi come altre associazioni, ritenevamo di poter proseguire nelle nostre attività per i soci, prima che tutto il territorio nazionale diventasse “zona protetta” a partire da martedì 10/3/2020».



“Sullaterrabenesto” è un’associazione culturale attiva dal settembre 2018, con statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, che propone attività e laboratori per bambini della prima infanzia, corsi di formazione e laboratori per famiglie. «È un progetto culturale per la comunità intera - viene evidenziato dalla stessa associazione - Infatti, ad oggi, oltre alle esperienze ed escursioni all’aria aperta per i bambini sono stati attivati numerosi corsi di formazione sulla pedagogia, laboratori artistici e creativi per adulti e bambini, laboratori di lavoro manuale e natalizi, sull’auto produzione e sui rimedi naturali per il benessere della famiglia, conferenze e incontri pubblici a cura di affermati professionisti.



Le attività sono riservate ai soci, i quali sono coinvolti in prima persona nel funzionamento della associazione stessa, con regolari riunioni ove ogni socio può proporre attività che servano da autofinanziamento e promozione; inoltre tutti i soci sono coinvolti attivamente nella cura degli spazi dell’associazione e nell’approvazione del bilancio di fine anno. Le attività che svolgiamo sono poste in essere nel pieno rispetto dello Statuto». L’associazione evidenzia inoltre che la parola “asilo” non è corretta, che si tratta di “propaganda negativa” e che tutti i documenti richiesti dalla polizia locale nell’ambito dell’indagine «sono stati inviati con la massima celerità».