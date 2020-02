Lo svincolo per Levico sulla statale della Valsugana è chiuso da circa un'ora a causa dell'intervento dei Vigili del Fuoco, per la caduta di alcuni alberi.

A causa delle forti raffiche di vento, i pompieri sono infatti intervenuti a più riprese con la piattaforma su case del centro storico. Alle 17 invece l'allarme per tre grosse piante che - nella zona dei camping - sono cadute sulla strada provinciale numero 1.

Intervenuti per rimuovere i tronchi, i vigili del fuoco hanno ravvisato la necessità di mettere in sicurezza tutto il tratto della rampa dello svincolo, in località Costa. Per regolare il traffico, in azione anche Polizia Locale e Carabinieri.

Per questo è stato necessario chiudere lo svincolo alla circolazione, per consentire l'abbattimento di una decina di alberi.