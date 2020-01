Sono stati ripresi di notte, in una stradina di campagna di Santa Giuliana, nella piana di Levico in Valsugana: si tratta di almeno quattro esemplari di lupo, un branco che è sceso a valle. Non è una novità in Valsugana, dove in passato un esemplare era stato ritrovato ucciso lungo la statale, forse investito da un'automobile. Ma certo questi carnivori - ormai stabilmente presenti sull'Altopiano di ASiago - si stanno riprendendo il territorio, anche perché seguono la popolazione di ungulati e di cinghiali, che ormai nel gruppo montuoso Vigoilana-Marzola sono segnalati da oltre quattro anni. Dell'avvistamento è stata informata la Stazione Forestale.

La pagina Facebook "Sei di Levico Terme se..." offre anche un'altra interpretazione: in zona ci sarebbe qualcuno che li pastura volontariamente. Prova ne sia lo spargimento sistematico di frattaglie proprio in quella zona, testimoniato da fotografie come questa:

GUARDA IL VIDEO