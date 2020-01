Scontro nella mattinata di ieri a Civezzano, con due auto coinvolte in uno scontro che ha proiettato una delle due vetture contro l’ingresso di una abitazione.

L’incidente è avvenuto verso le 10 lungo via Alcide Degasperi, la strada che dal bivio per Fornace sale verso il cimitero e la piazza del paese.

Due le auto coinvolte, una Toyota Yaris ed una Ford C Max: a seguito dello scontro, la Ford si è fermata sul ciglio della strada, mentre la Yaris è stata proiettata verso un’abitazione che sorge a lato della via. La vettura ha terminato la sua corsa lungo le scale che dal pianerottolo dell’ingresso conducono nel giardino sottostante. Fortunatamente l’utilitaria non si è ribaltata, limitando le conseguenze per la conducente che - al pari degli occupanti della Ford - non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze.

Tutti i coinvolti sono usciti autonomamente dagli abitacolo delle rispettive auto, potendo contare sul supporto dei vigili del fuoco volontari del corpo di Civezzano i cui uomini sono prontamente intervenuti, assieme alle forze dell’ordine che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Limitati i disagi per la circolazione, data anche la possibilità di percorrere vie alternative per raggiungere i punti del paese collegati da via Degasperi.