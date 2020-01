Rubava sci di valore, per poi metterli in vendita sul sito di annunci “subito.it”. Un gioco un po’ troppo scoperto per passare inosservato. E infatti i carabinieri di Borgo lo hanno incastrato.



Tutto è partito dalla denuncia del furto di un paio di sci di valore (circa 1300 euro il paio) avvenuto sul Lagorai, in località Marande nel Tesino.



Il comandante della stazione carabinieri Tesino ha immediatamente iniziato la ricerca sui siti specializzati in vendite on line ed è riuscito a rintracciare tre paia di sci, che erano da poco stati messi in vendita sul sito “subito.it” e tra cui un paio simili a quello rubato.



I carabinieri hanno quindi contatto il venditore, fissando un appuntamento per il pomeriggio del 1° gennaio. Quando lo hanno incontrato, i carabinieri hanno riconosciuto gli sci rubati. L’uomo, un 55enne, residente in Veneto, ma originario della bassa Valsugana, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione.



La merce, del valore totale di 4500 euro circa, è stata invece restituita immediatamente ai legittimi proprietari.