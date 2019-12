I Carabinieri della Stazione di Imer, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Primiero S.M.C., nel corso hanno arrestato un 51enne per il reato di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, prima di essere fermato ha cercato disfarsi di ciò che aveva in possesso. Ma non c'è riuscito. Grazie al fulmineo intervento i carabinieri, infatti, riuscivano a recuperare i 5 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno, tenuti tra le cosce pronti, verosimilmente, per essere gettati nel bacino.

L’operazione dei carabinieri ha permesso di togliere dal “mercato” almeno mille dosi per un valore di circa 5.000 euro, ma soprattutto è stato interrotto un flusso di droga per le festività.