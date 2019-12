Paura nella serata del giorno di Natale in Vigolana: nel giardino di una delle baite della località Tiecheri, a Centa San Nicolò, una casetta in legno adibita a sauna è stata divorata dalle fiamme.

L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando gli occupanti della baita hanno contattato il 112.

Gli operatori della centrale unica per le emergenze hanno subito mobilitato i volontari del corpo dei vigili del fuoco di Centa San Nicolò, che in meno di dieci minuti hanno raggiunto il giardino della casa vacanze.

Purtroppo per la piccola struttura in legno non c’era più nulla da fare: all’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme che la stavano divorando erano già alte: dopo che sono state domate della struttura non rimanevano che i tronchi esterni anneriti, con tutta la dotazione interna distrutta.

Ancora non è chiaro che cosa possa aver fatto divampare il rogo: gli ospiti della baita erano a cena ed avevano predisposto tutto per potersi poi dedicare un momento di relax all’interno della sauna, che al momento dell’incendio era dunque, fortunatamente, deserta.

Ingenti i danni, stimati in svariate decine di migliaia di euro.