Prima hanno sfondato la vetrata a colpi di piccone, poi hanno fatto saltare il bancomat. Ma senza successo: tanto lavoro, e tanti danni, per nulla.



È successo oggi, prima dell’alba, a Borgo Valsugana. I banditi hanno scelto, come obiettivo, la filiale dell Sparkasse. Il bancomat, diversamente da altri casi simili, era all’interno della banca, e dunque per raggiungerlo la banda ha dovuto sfondare la vetrata. L’uso dell’esplosivo non ha però consentito ai banditi di far breccia nella doppia blindatura dell’apparecchio, che al momento conteneva ventimila euro.



Non è la prima volta che mbande specializzate in colpi ai bancomat agiscono nella zona: nell’autunno scorso, sempre a Borgo, era stato fatto saltare un apparecchio delle Poste, mentre a Ospedaletto era stato svuotato un bancomat della cassa rurale.