Una recinzione elettrificata con una «falla» è la causa di una predazione avvenuta nella zona di Vigolo Vattaro.

Approfittando di una rete non posata correttamente, un lupo è penetrato nottetempo (raramento agisce di giorno) sotto la rete e ha ucciso e mangiato due pecore (nella foto inviataci da Claudio Bailoni).

Sul posto gli agenti forestali della stazione di Levico hanno effettuato anche i prelievi per le analisi genetiche del predatore.

I recinti elettrificati, forniti gratis dalla Provincia, se installati adeguatamente danno garanzie sulla protezione dei capi di allevamento: i lupi non sono in grado di passare. Quando avviene il contrario è sopravvenuto nel tempo un problema nella barriera difensiva.

Peraltro, una protezione totale sarebbe garantita dal ricovero serale degli animali nelle stalle, come - non per caso - si faceva una volta.