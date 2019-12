Sembra davvero il regno incantato di Frozen, o della Regina dei Ghiacci, la valletta della cascatella di Castello Tesino in questi giorni. E le fotografie di Giampaolo Rizzonelli (appassionato di climatologia e meteorologia) ci trasportano proprio lì.

Spiega l'esoperto: «Si tratta di un cosiddetto "sito freddo" (o "frost hollow" con il suo termine scientifico) nel quale grazie alla morfologia si verificano delle persistenti inversioni termiche che favoriscono l’accumulo per giorni di aria fredda con conseguente formazione di brina e galaverna, diventa in sostanza un vero e proprio lago di aria fredda. Ieri alle 12 c’erano -3,4°C mentre a Castello Tesino, stessa ora c’era +4,4°C, quindi una differenza di quasi 8°C alla stessa altitudine»

Per Rizzonelli, che è un vero «cacciatore» dio siti freddi, nulla di impressionante: «Va tenuto comunque presente che questo inizio dicembre non è particolarmente freddo, le temperature sono generalmente sopra la media di alcuni gradi».

Alcuni dati sul sito della Cascatella relativi alla stagione di monitoraggio 2018/2019 su 144 giorni di rilevazioni (dal 1° novembre al 24 marzo):

123 giorni con minime inferiori allo zero

56 giorni con massime inferiori allo zero

minima più bassa -17,4°C il 26/01/19

massima più bassa -14,1°C il 25/01/19

media giornaliera più bassa -15,7°C il 25/01/19

La conclkusione di Rizzonelli: «Quindi il sito è “performante” non tanto per gli estremi che raggiunge, bensì per le massime e le medie, degne di lande del Grande Nord».