Kira è una bellissima femmina di Border Collie, un po’ timida e molto spaventata.



Il 17 novembre scorso è scappata di casa dalla zona industriale di Feltre, e da allora i suoi propritari la cercano disperatamente. «È un cane impaurito - scrivono - poiché vissuto in canile per grande parte del tempo, è microcippato e ha pure un collarino nero come segno indentificativo! lo stiamo cercando ovunque nei dintorni bellunesi ma anche fuori regione in zone confinanti o nelle vicinanze!! Nella locandina ci sono tutti i dati che potete inserire nel vostro annuncio!».



L’ultimo avvistamento risale al 27 novembre scorso, alle ore 15 in zona Boscariz mentre il penultimo avvistamento è statao ad Arson.



Può essere che Kira sia arrivata dfino in Trentino, nell’area del Primiero. Per questo la sua famiglia lancia un appello. Se qualcuno l’avesse vista, è pregato di contattarli.