Nel Vanoi ieri sera un gigantesco masso è caduto sulla carreggiata della strada provinciale 56 che da Canal San Bovo sale a Caoria, in località Val de la Scala: fortunatamente nessun veicolo è stato centrato e dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e del Servizio gestione strade la strada è stata riaperta.

Rimarrà chiusa invece almeno fino a domani la strada statale 421, tra San Lorenzo in Banale e Molveno: all’alba di ieri alcuni massi sono caduti sulla carreggiata nei pressi della località Nembia, fortunatamente senza colpire veicoli in transito. Nel pomeriggio di ieri un sopralluogo ha evidenziato la presenza di una quantità consistente di materiale trattenuta dalle reti paramassi a monte della statale. Per precauzione la strada resterà dunque chiusa, finché le reti non verranno svuotate e risistemate: un intervento che, tempo permettendo, potrebbe essere effettuato domani.

Rimane chiusa anche la provinciale 85 tra Lagolo e le Viote, dopo che una slavina è caduta in strada nel tardo pomeriggio di venerdì, mentre è di ieri pomeriggio, in valle di Non, la chiusura del tratto della statale 42 del Tonale e della Mendola tra Livo e Mostizzolo, causato da uno smottamento a seguito del quale sarà necessario procedere a verifiche sulla stabilità di alcuni versanti che si affacciano sulla carreggiata: la strada rimarrà chiusa anche oggi.