«Pioggia intensa specie in Valsugana e sud Trentino, finirà del tutto solo stanotte: si stanno siglando record assoluti di pioggia mensile, in certi casi su serie storiche di quasi 100 anni!». Lo scrive Giacomo Poletti, appassionato meteorologo, nella sua pagina Facebook. corredandoli con alcuni interessanti grafici di dati di Meteotrentino.

A Centa S. Nicolò siamo a 505.4 mm mensili, fra oggi pomeriggio e mercoledì ne può fare altri 50.

Totali vicini ai record anche in zona Trento, pur con differenza fra il sud e il nord della città.

Sta nevicando dai 1900 m mediamente.

Piene in corso abbastanza importanti sui bacini del sud/est Trentino (bacino del Brenta)

Intanto, cresce ancora il livello del lago di Caldonazzo, osservato speciale in queste ore.

Le abbondanti precipitazioni del fine settimana, che si sono riversate su di un terreno già impregnato d'acqua e quindi saturo, contribuendo quindi ad accrescere ancora di più il livello idrometrico del lago, già oltre il limite dopo le piogge delle settimane scorse.

Da sabato la situazione più critica si è registrata nel tratto che dalla Darsena porta al Lido di San Cristoforo, cioè via dei Pescatori. Nel punto più basso dove la strada che passa fra le case e la spiaggia sfiora praticamente il lago, l'acqua crescendo ancora si è riversata sulla carreggiata con un'altezza di quasi 20 centimetri: E l'acqua ha invaso anche il Lido di San Cristoforo. I proprietari della struttura hanno cercato di tamponare l'emergenza costruendo una rudimentale barriera di terra attorno alla rotonda, la parte centrale del lido con il bar e la sala. Una soluzione che non ha potuto nulla contro il livello sempre più alto del lago: l'acqua ha invaso tutto il piano terra dell'edificio, arrivando fino in viale del Lido, oltre la porta d'ingresso.

(Foto del lido di San Cristoforo di Luigi Oss Papot)