Dramma l’altra notte in Primiero dove Luca Bettega, 29 anni, noto a tutti come “Patet”, è stato trovato morto nel letto. Il fatto è accaduto a Mezzano dove il ragazzo era andato a dormire da un amico. Ieri mattina, nella casa, sono giunti i carabinieri e anche il medico legale per cercare di capire le cause del decesso.

Esclusa la morte violenta, da un primo esame si è potuto stabilire che il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio.

Il magistrato, per escludere ogni ipotesi, ha comunque disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Esame che verrà effettuato nelle prossime ore e che ha l’obiettivo di stabilire se l’arresto cardiocircolatorio possa essere stato causato dall’abuso o dall’assunzione di qualche sostanza.

Un atto dovuto vista anche la giovane età del ragazzo che viveva a Imer insieme ai genitori.