AGGIORNAMENTO: Potrebbe essere indagato per tentato omicidio l’uomo che nel pomeriggio ha accoltellato il fratello in centro a Borgo Valsugana, procurandogli una ferita per cui sono stati necessari venti punti di sutura. la vittima non è in pericolo di vita ed è stata medicata all’ospedale di Borgo Valsugana. L’aggressore è invece in caserma, per l’interrogatorio dei carabinieri. Si tratta di due fratelli trentini, del posto.

Un litigio tra fratelli poi degenerato in rissa si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio a Borgo Valsugana. Uno dei due congiunti, 53 anni, è finito al vicino ospedale in codice rosso con una ferita da arma bianca. Sarebbe stato ferito al collo e sarebbe grave ma non in pericolo di vita.



Del caso si occupano i carabinieri, grazie al cui immediato intervento è stato evitato il peggio.