Se ne è andata nel giro di pochi mesi, strappata ai suoi affetti più cari e a chi le voleva bene da una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Si è spento sabato, lasciando tutti addolorati e increduli, il dolce sorriso di Michela Pisoni, 48 anni, di Calavino.

La donna, stimata dipendente del Comune di Trento, in particolare del Servizio spazio argento e politiche abitative, lascia il marito Andrea Anselmo, i due figli, Aurora e Alessio, i genitori, la sorella Giovanna e tutti i famigliari.

La cerimonia, come accade in questo periodo di emergenza per il Coronavirus, si potrà svolgere solo in forma strettamente privata. Ma anche se non potranno essere presenti fisicamente, molti rivolgeranno una preghiera e un pensiero a Michela, ma anche ai suoi famigliari, che l’hanno voluta salutare con questa frase: «Sei stata il nostro angelo quaggiù, ora sarai il nostro angelo lassù». Il suo sorriso, dolce e sincero, resterà un ricordo indelebile.