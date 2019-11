Nuovo investimento di un orso, ieri sera, nella zona della Valle dei Laghi fra Sarche e Pietramurata: erano da poco passate le 20 quando un automobilista - un ragazzo di 20 anni - a bordo della sua Audi si è trovato davanti l'animale, uscito dal boschetto nei pressi del ponte del Gobbo, in fondo alla retta di Sarche.

L'automobilista, che pure non andava forte, non è riuscito a frenare in tempo ed ha investito l'orso frontalmente. L'animale è poi fuggito nella notte, probabilmente ferito. Rilevanti i danni all'auto, con il cofano ammaccato.

Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Dro, raggiunti dalle squadre della Forestale con i cani da ricerca orso, che hanno perlustrato la zona in cerca dell'animale ferito, ma senza trovarlo.