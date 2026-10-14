MORI. Cinquant’anni di storia e una domanda sul futuro delle vie ferrate, tra sicurezza, turismo e tutela del paesaggio. Sabato 17 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, la sala Ex Galetera di Mori ospiterà il convegno nazionale “Vie ferrate tra paesaggio, economia e loisir”, promosso dalle sezioni Sat di Mori e Avio, con il sostegno della Sat centrale e del Club Alpino Italiano. L’occasione è il cinquantenario delle ferrate Ottorino Marangoni di Montalbano e Gerardo Sega di Avio.

Una storia iniziata il 19 marzo 1976 con l’inaugurazione della Marangoni e raccontata attraverso una cinquantina di libri di firme conservati dalla Sat di Mori. «Dietro ogni salita c’è anche l’impegno di chi se ne prende cura», ricorda il presidente della sezione Mattia Bertolini. Il confronto affronterà le responsabilità legate alla manutenzione, alla crescente frequentazione e ai cambiamenti dell’ambiente montano. Il presidente Sat Cristian Ferrari sottolinea che cavi e attrezzature facilitano la progressione, ma non eliminano i pericoli.

Tra i relatori Luca Gibello, presidente di Cantieri d’Alta Quota, che parlerà dell’impatto delle ferrate sul paesaggio, e Gianni Canale, presidente delle Guide Alpine del Trentino, sulle ricadute economiche e turistiche. Luigi Casanova di Mountain Wilderness affronterà le conseguenze sulla fauna e sugli ambienti naturali, mentre Tiziano Viscardi del Cai si concentrerà sulla preparazione degli escursionisti e sulla percezione del rischio. Previsti anche gli interventi di Marco Zadra, Marco Torboli e Silvio Rigatti. Alle 16.45 una tavola rotonda moderata da Fabrizio Torchio.

La giornata si aprirà con due appuntamenti dedicati alla salita delle ferrate del cinquantenario: alle 7 a Pozza della Colaper la Gerardo Sega e alle 9 al piazzale di Montalbano per la Ottorino Marangoni. La partecipazione è libera, sotto la responsabilità dei singoli escursionisti, che dovranno disporre di attrezzatura e preparazione adeguate. Un’occasione per celebrare mezzo secolo di storia e riflettere sulle scelte che attendono la montagna.