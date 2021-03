Non ha nascosto una certa emozione il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che, insieme all’assessore Giulia Zanotelli ha incontrato nei giorni scorsi la Giunta comunale di Avio. Proprio nella sala consiliare del Municipio infatti, dove si è svolta la riunione, il governatore ha iniziato la sua attività politica. Poi, l’incontro con la Giunta, guidata dal sindaco, Ivano Fracchetti, a cui ha partecipato in video conferenza anche l’assessore Roberto Failoni, per fare il punto della situazione ed una presa di coscienza da parte della Giunta provinciale rispetto alle varie problematiche di una comunità, quella di Avio, molto attiva e ricca di attività produttive importanti.

“E’ un momento difficile – ha spiegato il presidente – e le scelte che dovremo fare nei prossimi giorni sul fronte della pandemia sono molto complesse. Ma l’attenzione nei confronti dei territori da parte nostra resta alta. Ci sono tematiche come i lavori pubblici, l’urbanistica, l’agricoltura, il turismo sulle quali ci stiamo impegnando per progettare il futuro e rilanciare l’economia, naturalmente dialogando sempre con le comunità locali”. Il presidente ha poi ricordato, salutando il sindaco di Ala, Claudio Soini che ha partecipato all’incontro, l’importanza dell’arrivo di una tappa del prossimo Giro d’Italia, sulla salita di Sega di Ala. “E’ un’occasione importante per questa zona del basso Trentino, perché sappiamo quanto il Giro d’Italia possa fungere da traino a livello di immagine”.

“Non possiamo restare fermi – ha detto l’assessore Zanotelli – che ha poi incontrato varie realtà del territorio impegnate nel settore agricolo. Stiamo lavorando, d’intesa con i vari assessorati, su una serie di proposte per sostenere l’economia del territorio. Sul fronte dei grandi carnivori, abbiamo inviato all’Ispra le linee guida relative alla gestione sia dei lupi che degli orsi”.

Nel corso dell’incontro, oltre ai dirigenti e ai funzionari dell’amministrazione comunale, il presidente e l’assessore Zanotelli hanno poi incontrato anche i rappresentanti delle categorie economiche della zona.