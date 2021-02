Mori, due 17enni rubano l'auto di un pensionato per fare un giro: denunciati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Mori hanno denunciato due 17enni del posto per il furto di una macchina.

I due avevano rubato l'Opel Zafira di un pensionato per andarsi a fare un giro, ma la loro serata è finita prima del previsto, poiché fermati dai carabinieri nel frattempo avvertiti dal proprietario circa la sparizione della propria auto.

Il minore al volante, oltre che per il furto in concorso, è stato denunciato anche per essersi posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza.