Sono spettacolari le immagini dei lavori di disgaggio e messa in sicurezza della strada provinciale 22, tra Brentonico e Chizzola, a opera della Georocce di Ala.

La strada è stata chiusa sabato scorso, in seguito al crollo di alcuni massi che per fortuna non ha coinvolto persone. Il primo sopralluogo è stato affidato alla ditta Georocce di Angelo Tomasoni, di Ala, che ha provveduto alla bonifica in attesa di ulteriori interventi.

Tra l’altro uno dei massi ha colpito anche la condotta forzata dell’acqua sottostrada.