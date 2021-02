Chiusa per caduta massi la strada da Chizzola a Brentonico

Chiusa dal primo pomeriggio di oggi la strada provinciale 22 Chizzola - Brentonico per la caduta di alcuni massi.

«Non si è verificato alcun danno a persone. Il geologo delle Provincia ha già fatto un sopralluogo e sono cominciati i primi lavori di pulizia. Da domani si proseguirà con gli interventi di disgaggio dei frammenti rocciosi.

Si prevede di concludere i lavori di messa in sicurezza e pulizia in un tempo che varia da uno a tre giorni al massimo, in base alla situazione che si troverà intervenendo.

Sono caduti alcuni blocchi di roccia sulla strada, nel territorio del Comune di Ala, all’incirca al chilometro due della strada. Uno dei blocchi ha danneggiato una condotta idrica che al momento non era attiva.

È invece regolarmente aperta la strada provinciale 3 che da Mori sale a Brentonico», si legge in una nota di piazza Dante.