Incidente sul lavoro martedì sera ad Ala, in un'azienda che produce pasta fresca.

Un giovane è rimasto incastrato con un avambraccio in una macchina impastatrice.

Il lavoratore, 22 anni, è stato soccorso con l'intervento dell'elicottero e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

La lesione riportata sarebbe grave.

Sull'incidente interviene la Flai Cgil del Trentino, che esprime vicinanza e solidarietà all’operaio.

Il lavoratore non è in pericolo di vita, ma non è ancora chiara l’entità e la gravità dei danni riportati al braccio. «In questo momento - dice la segretaria Elisa Cattani - il nostro pensiero è per lui, affinché possa riprendersi nel migliore dei modi possibili, da questo brutto episodio. Siamo certi che Uopsal svolgerà tutte le verifiche necessarie per comprendere le cause di quanto accaduto e per accertare eventuali mancanze e responsabilità. Da parte nostra vigileremo perché questo avvenga”

Nonostante la crisi gli incidenti sul lavoro continuano a verificarsi. L’unico modo per ridurre il numero di infortuni è quello di investire sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi. Due aspetti fondamentali, su cui non bisogna mai abbassare l’attenzione, in particolare nei periodi più difficili come quello che stiamo vivendo».