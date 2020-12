Il Comune non fa l'albero? Ecco la mamma di Sdruzzinà che sfida il sindaco con l'home made

Quasi 200 mi piace e 155 commenti ne hanno fatto il “post” più chiacchierato del 2020. È dai social che rimbalza la piccola storia di Natale che da lunedì fa discutere la comunità di Ala.

Tutto è partito dal commento di una mamma di Sdruzzinà (una quarantina di residenti): una lettera in cui chiede al Comune, in questi giorni impegnato ad allestire il “Natale nei palazzi barocchi”, almeno un albero di Natale dignitoso nella frazione. La famiglia Mattei-Mittempergher non s’è limitata a condividere la “provocazione”. Ha provveduto da sé ad abbellire l’abitato a sud di Ala, addobbando l’abete sotto casa, a bordo strada.

«Tutte le sere coi bimbi scendiamo e attacchiamo una frase per il periodo dell’avvento».

«Ho bisogno di esprimere questo pensiero, sperando che chi di dovere colga la provocazione, che non voglio nascondere» scrive Chiara Mattei, la residente che ha caricato sui social le fotografie (in foto) dell’albero adottato assieme figli.

«A Sdruzzinà non pretendiamo il collegamento alla rete fognaria o al metano, non vogliamo le strisce pedonali davanti alle fermate del bus e nemmeno i rallentatori, perché i rally ci piacciono. Non vogliamo i lampioni nuovi perché ammirare il loro movimento quando c’è vento è uno spettacolo piacevole. Non vogliamo un manto stradale nuovo perché le varie toppe che si susseguono danno un che di vissuto... ma un Albero di Natale dignitoso, con luci funzionanti e delle luminarie degne di questo nome in numero superiore a uno sì, le vogliamo, le pretendiamo perché, Caro Claudio (il sindaco Soini, ndr), oltre al fatto che pago le tasse, tu hai avuto anche il mio voto».